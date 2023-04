Arrêté ministériel : Le Sénégal suspend l’exportation du fer

La décision est temporaire. Le gouvernement du Sénégal a ordonné la suspension de l’exportation de la ferraille. Selon L’Observateur, la décision a été prise par arrêté ministériel signé par le chef du département des Finances et du Budget, Moustapha Ba.



Il motive ainsi sa décision en date du 26 avril dans une note adressée au Directeur général de la Douane : « Faisant suite à la correspondance du ministre du Commerce, de la Consommation et des Pme, à travers laquelle il évoque les difficultés des industries locales à s’approvisionner suffisamment en ferraille, leur matière première, et tenant compte de votre avis sur la question objet de la note visée en référence, j’autorise la suspension de l’exportation de la ferraille. »



Ce, poursuit la note, « en attendant l’aboutissement des discussions en cours entre les services de l’Etat et les acteurs du secteur fer à béton / ferraille. »



Un paradoxe : Le Sénégal fait partie des plus grands exportateurs de ferraille notamment vers l’Inde alors que les industriels du pays peine à trouver de la matière première. C’est fort de ce constat que le gouvernement a décidé suspension temporairement l’exportation de la matière première pour apporter des solutions aux difficultés des entreprises locales du secteur.