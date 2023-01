40 décès après l'accident de Sikilo ( Kaffrine) : Les charges retenues contre les propriétaires des deux véhicules

L'information a été donnée en exclusivité par Libération Online. "Les propriétaires des deux bus impliqués dans l’accident tragique de Sikilo viennent d’être placés en position de garde à vue. Ils étaient interrogés depuis ce matin par la gendarmerie " lit-on sur la page Facebook de nos confrères.







Les charges retenues contre les deux mis en cause





Mais, Seneweb en sait un peu plus sur cette affaire. Selon nos sources, les propriétaires des deux bus sont poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui et pneumatiques défectueuses pour l'un, abandon d'un véhicule à un tiers non titulaire du permis de conduire de catégorie D (requis pour la conduite d'un bus de transport) et défaut d'assurance pour l'autre.





L'enquête se poursuit de façon objective et rigoureuse sous la supervision du procureur de Kaolack





L'enquête suit son cours normal dans les locaux de la gendarmerie de Kaffrine sous la supervision du procureur de Kaolack près le Tribunal de Grande Instance de la même ville.





D'après les mêmes sources de Seneweb, le chef du parquet, Cheikh Dieng a déjà délivré les permis d'inhumation aux proches des 34 corps sans vie identifiés.