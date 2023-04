Arriérés de salaire de plus de 200 milliards : Les travailleurs de la construction montent au créneau

Le Syndicat national des travailleurs de la construction et des BTP réclame des arriérés de salaire d'environ 200 milliards de francs CFA aux grandes entreprises telles que CDE, CSE et Eiffage Sénégal.





En effet, ces travailleurs s'adressent directement au chef de l'État pour le privilège de l'expertise nationale et l'organisation du secteur. "Il résulte de l'état des créances de nos entreprises affiliées des arriérés de paiement d'environ plus de 200 milliards de francs CFA, rien que pour les entreprises telles que CDE, CSE et Eiffage Sénégal, compte non tenu des multiples PME et PMI à titre illustratif. C'est ce qui nous pousse à souhaiter une rencontre avec vous, Monsieur le Président de la République, pour vous expliquer à haute et intelligible voix la situation que vivent les travailleurs dans le secteur du BTP.





Parce que vous avez affirmé partout 'la patrie avant tout'. Alors, nous ne pourrions comprendre que l'autoroute Ila Touba, qui a été faite par les Chinois, alors que l'autoroute Ila Tivaouane qui se dessine aussi, vous avez l'intention de la confier à une entreprise de la Côte d'Ivoire pour un montant de 335 milliards, au moment où nos entreprises nationales qui vous ont accompagné et qui souffrent actuellement à cause de ces arriérés non payés sont laissées en rade. Cela nous semble inadmissible.





À la limite, c'est tuer le secteur du BTP et affaiblir l'économie nationale. Alors, de vive voix, nous en appelons aux assises qui s'occupent de ce secteur avec toutes les parties prenantes pour parler de cette sécurité au travail, du respect des droits des travailleurs, du respect des normes nationales et internationales qui sont bafouées par les entreprises étrangères, en l'occurrence les Chinois qui font la pluie et le beau temps, au grand dam des travailleurs", déplore Alassane Ndao, le secrétaire général du syndicat, sur les ondes de la RFM.