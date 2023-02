ASECNA: Des travailleurs réclament cinq mois d’indemnités

Des travailleurs réclament cinq mois d’indemnités

Les travailleurs de l’Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar au Sénégal, dénoncent le retard de paiement de cinq (5) mois de l’Indemnité de Sécurité Aérienne (ISA) et la diminution de celle-ci pour une bonne partie de leurs collègues depuis plusieurs mois.





Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le syndicat informe que “depuis le transfert des activités de Yoff vers Diass, les retards de salaire sont devenus systématiques pour les travailleurs de l’ASECNA au moment où les autres structures du secteur des transports aériens perçoivent chaque mois la totalité de leur rémunération”.





Les travailleurs réunis en Assemblée Générale considèrent, à l’unanimité, les tergiversations sur cette question comme “du mépris, un manque de considération ou même comme du dilatoire soigneusement entretenu”.





Les syndicats de la Représentation de l’ASECNA (SDTS, SACS, SNEAS, SYDCAS et SNTAC) tiennent à alerter l’opinion et les autorités de tutelle sur la gravité de cette situation. « La non prise en charge urgente et diligente peut mener à des remous sociaux dans un secteur aussi sensible que l’aviation civile, à l’instar de la crise liée à la grève des contrôleurs aériens il y a quelques mois ».