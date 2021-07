ASECNA : Le Sénégal aux commandes, Alioune Sarr investi Président du Comité des Ministres de l'agence

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal, Monsieur Alioune SARR vient d’être investi Président du Comité des Ministres de l’ASECNA, pour un mandat d’un an. Il remplace ainsi Monsieur Hervé Yves HEHOMEY, Ministre en charge de l’Aviation Civile du Bénin.





Cette consécration du Sénégal est intervenue au terme de la 67ème session du Comité des Ministres de l’Agence panafricaine, tenue ce 29 Juillet 2021, en visioconférence, en raison de la recrudescence de la COVID-19.

Constitué des ministres en charge de l'aviation civile des Etats membres, le comité des ministres est l'organe suprême de l'Agence. Le comité des ministres est chargé de définir la politique générale de l'Agence, et notamment sa stratégie, et s'assure de sa mise en œuvre. A ce titre, il est notamment chargé :





De veiller au respect des exigences de sécurité des services fournis par l'Agence ;

De définir sa politique tarifaire ;

D’examiner et d'approuver ses plans pluriannuels ;

De désigner le directeur général de l'Agence dans les conditions définies par les statuts annexés à la Convention.

Il se prononce également sur les demandes d'adhésion à la Convention.





Cette importante session du Comité des Ministres de l’ASECNA a débouché sur, entre autres décisions :





L’agenda des prochaines sessions a été fixé à Niamey, Brazzaville et Ouagadougou qui vont respectivement accueillir les prochaines sessions de 2022, 2023 et 2024 du comité des Ministres,

La fin du mandat du contrôleur financier de l’ASECNA a donné lieu à l’élection du nouveau contrôleur financier de l’Agence. A terme, la sénégalaise Mme Lydia Madiguène Ndiaye Camara a été choisie par le comité des Ministres pour le poste de contrôleur financier de l’agence, poste qu’occupait la France depuis 1960.