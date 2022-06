ASECNA : Réhabilitation de la Centrale électrique et remplacement de groupes électrogènes. Satisfecit global autour des installations fournies par SONERCO





Les autorités de l’Asecna ont procédé ce 07 juin en présence du Directeur Général Son Excellence Mohamed Moussa, à l’inauguration du «Projet de réhabilitation de la centrale électrique et remplacement des groupes électrogènes du siège, site de Yoff » Un acte qui démontre la place centrale que l’institution de navigation aérienne accorde à la sécurité et à la fourniture d’énergie avec une continuité de service de qualité.Au cours de cette cérémonie,performance et satisfecit global ont été notés autour des installations et équipements fournis par l’entreprise sénégalaise Sonerco, tant du côté des initiateurs du projet que des techniciens et exploitants directs.



L’Asecna est encore davantage outillé pour le contrôle et la gestion de la navigation aérienne. Ses autorités ont procédé à la réception d’un important dispositif technique en relation avec la mise aux normesdes installations électriques du site de Yoff. Un dispositif technique performant et innovant, fourni par Sonerco, une des filiales du Groupe sénégalais Cosemad. Cette note de satisfaction a été émise successivement par son Directeur Général Son ExcellenceMohamed Moussa et son Chef de Projets Energie M. Ali MallayeMallah. Ce dernier de préciser « Comme vous l’avez remarqué, c’est la satisfaction générale des exploitants. Le DG a dit que ce n’est pas à nous qui avons élaboré ce projet d’exprimer notre sentiment, mais plutôt ceux qui vont l’exploiter directement. Et ces derniers ont exprimé une satisfaction globale parce que l’équipe de Sonerco a bien fait le travail et les exigences de l’Asecna ont été respectées ».





L’importance du satisfecit décerné à Sonerco, est à mesurer sous l’angle des principaux besoins opérationnels de l’Asecna et qui étaient les suivants : Mettre en conformité les installations électriques avec les normes en vigueur , Garantir la fourniture d’énergie électrique aux installations ,Pallier l’absence de réseau d’énergie HQ dans certains bâtiments, régler le problème de la vétusté des installations actuelles et les besoins d’adaptation de l’existant face aux équipements bureautiques et d’informatiques et enfinFaciliter les travaux de maintenances…







« Concrètement, poursuit-il, le projet concernait tout le système électrique du site de Yoff par la réhabilitation des postes de livraison avec le remplacement du transformateur postes de livraison des groupes électrogènes de secours, des onduleurs et la mise en place d’armoires et de coffrets électriques. Il y’avait également le problème des équipements qui sont le cœur de métier du système de l’Asecna, et qui gère les services de la navigation. Aujourd’hui contrairement à la situation antérieure, tous les équipements sont rénovés. Avec la mise en place de ces systèmes, on sera à l’abri, pour les 10 ans à venir, des perturbations vécues dans le passé »





Mais au-delà de la mise aux normes du réseau électrique, il s’agit pour la Secrétaire générale, représentant le PDG du Groupe Cosemad, Mr Saliou Mboup de rappeler les exigences du DAO «d’assurer une sécurité de l’exploitation des installations électriques par la mise en place de schémas et de repérages d’exploitation, de sécuriser les installations par une protection contre la foudre appropriée et enfin de mettre en place un système de Gestion Technique Centralisée avec automate et une supervision pour la remontée permanente de toutes les informations de l’installation ».