ASECNA : Victimes d’intimidation, les syndicats tirent la sonnette d’alarme et évoquent les risques encourus

Le monde de la navigation aérienne africaine est toujours dans une zone de turbulence. Cette perturbation, constatée depuis le 23 septembre, est le fruit d’un mouvement d’humeur de l’Union des Syndicats des Contrôleurs Aériens de l’ASECNA (USYCAA) suivi par 716 aiguilleurs. Ces derniers se sont fendus d’un communiqué publié ce mercredi 12 octobre pour évoquer « l’avalanche de pressions administratives et psychologiques » qu’ils subissent depuis l’exécution du mot d’ordre de grève.



« Alors que les yeux sont désormais rivés vers la réunion en présentiel du Comité des ministres, organe suprême de l’ASECNA, prévue à Dakar le lundi 17 octobre 2022, la Direction Générale a fait le choix de poursuivre ses manœuvres d’intimidation, d’oppression, et de persécution à l’égard des contrôleurs aériens », dit le communiqué.



La note ajoute : « Ainsi, assiste-t-on, depuis peu, à des mesures telles que le gel sans explication des congés annuels, les invectives verbales, les suspensions non écrites de plusieurs contrôleurs aériens, les pesanteurs administratives dans le traitement des dossiers administratifs (couverture sociale, souscription aux prêts...), etc. Cette politique de persécution est poussée jusqu’à l’intrusion répétée d’huissiers de justice à des heures tardives dans les Tours de contrôle - lieux sacro-saints de la sécurité de la navigation aérienne ».



L'USYCAA a rappelé que le Contrôle Aérien est une profession « multitâche très cognitive » requérant une concentration constante et une sérénité psychologique permanente. « Il y va de la sécurité des centaines d’avions ainsi que des milliers de passagers et de fret aérien au quotidien ».



Compte-tenu de toutes ces contraintes, l’union des syndicats lance un avertissement : « par ces agissements aux antipodes de la culture de sécurité, il apparaît clairement que le Directeur Général, Monsieur Mohamed Moussa, glisse inexorablement vers un terrain dangereux où sa responsabilité personnelle pourrait être engagée en cas d’incidents/accidents qui surviendraient dans l’espace aérien de l’ASECNA. En effet, les Contrôleurs Aériens de l’Agence évoluent désormais dans un environnement de travail anxiogène loin de favoriser l’exercice en toute sérénité de leur métier ».





Le syndicat a tenu à démentir la rumeur d’une grève projetée pour le 18 octobre 2022 tout en invitant « leurs camarades » à ne pas céder à la provocation et en maintenant la mobilisation.