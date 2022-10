Askia Assurances : L’entreprise obtient la certification Iso 9001

La nouvelle est tombée ce mercredi, Askia Assurances est désormais certifié iso 9001 par le bureau Veritas. Pour rappel, la certification ISO 9001 est un référentiel qui définit les exigences à respecter par les entreprises pour mettre en place un système de gestion de la qualité efficace.



Ravie de cette distinction, la société anonyme de droit sénégalais, créée en 2007, a réagi via un communiqué en déclarant qu’elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. « Cette norme obtenue est la certification d'un système de management de la qualité, fruit d'une très grande exigence dans le travail quotidien de tous nos collaborateurs, et dont l'unique objectif était, et reste aujourd'hui plus que jamais : Une plus grande satisfaction de tous nos clients », mentionne la note.