Assainissement du secteur privé de la santé : les résultats de l’opération

Une opération pour assainir le secteur privé de la Santé

Une opération pour l’assainissement du secteur privé de la santé a été effectuée à Dakar. Henriette Cécile Diop, directrice des établissements privés de santé a présenté les résultats pendant le lancement du Plan stratégique de développement de l'ordre national des médecins du Sénégal. Au total, 125 SPS ont été visitées dont 39 cabinets médicaux (31%), 40 cabinets paramédicaux (32%), 25 cliniques (20%), 11 Centres de santé (8,8%), 10 autres (1 Poste de santé communautaire, 1 structure d’accouchement à domicile, 3 cabinets opticiens, 3 structures chinoises, 1 centre de dialyse et 1 case de santé 8%). 71 ont une autorisation (56,8%), 28 n’ont pas une autorisation, 39,2% ont une autorisation par Note de service, 0,8% les structures tenues par des professionnels qualifiés et habilités n’ayant pas fait les démarches nécessaires.





Pour lutter contre la prolifération de structures de santé illégal, il faut identifier toutes structures de santé privées illégales, maîtriser l’exercice de la médecine privée par des professionnels à titre individuel et mettre en place un système de suivi des installations à titre privé.





Pour ce faire, il faut une approche inclusive avec les autorités sanitaires déconcentrées (MCR et MCD) pour le ciblage et la conduite de l’opération, une réunion de briefing, avoir deux (02) équipes appuyées par les districts et effectuer des visites inopinées et administration d’une grille de contrôle aux structures privées de santé visitées