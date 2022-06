Assainissement-Education : Amadou Hott signe deux conventions à hauteur de 40 milliards avec la BOAD

Amadou Hott signe deux conventions à hauteur de 40 milliards avec la BOAD

Ce mardi 24 juin, le ministre de l’Économie du plan et de la coopération, Amadou Hott a reçu le Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), Serge Ekué, dans les locaux de son ministère. Il était question de procéder à la signature de deux conventions financées par l’institution s’élevant à 40 milliards de francs CFA. La première convention concerne le financement complémentaire de la phase de consolidation du Programme d’assainissement dans dix villes du Sénégal pour un montant de 10 milliards de francs CFA. Concrètement, ce projet vise globalement « l’amélioration des conditions de vie et de santé » des populations en accroissant, dans un premier temps, le taux d’accès à l’assainissement des eaux usées dans la zone du programme en passant de 56% en 2014 à 2024.





Puis de booster le taux de dépollution de 40% en 2014 à 50% en 2024. « Le Programme d’assainissement dans dix villes du Sénégal, qui se renforce à travers la présente opération, a pour objectif global d’améliorer de façon significative les conditions de vie et la santé des populations en favorisant l’accès durable aux services publics d’assainissement », a précisé Amadou Hott.