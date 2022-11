Assainissement : Les projets de l’État pour Touba

Une autorisation d'engagement de 17 milliards est prévue en 2023, en plus des 22 milliards de marchés déjà conclus sur la base des autorisations d'engagement de 23 milliards inscrites dans le budget 2022, dans le cadre de l’assainissement de la ville sainte de Touba.





Cela va servir, selon le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, à la réalisation et à la réhabilitation d'ouvrages d'assainissement. Entre autres, les bassins de Keur Niang, Nguelemou et Keur Kab.