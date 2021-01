Assainissement : Macky Sall demande l’accélération du raccordement de Touba et Tivaouane

L’assainissement des villes saintes de Touba et Tivaouane dans le cadre du programme de raccordement de dix villes du Sénégal, a été abordé ce mercredi en conseil des ministres.L’occasion a été saisie par le président de la République Macky Sall pour inviter le ministre de l’Eau et de l’Assainissement à « accélérer les travaux de raccordements à réaliser dans le cadre de l’assainissement des dix (10) villes dont Touba et Tivaouane ».Les lenteurs notées dans ce programme avaient d’ailleurs poussé le mouvement Touba Ca Kanam à lancer une levée de fonds pour prendre à bras le corps cette vieille doléance de la ville sainte de Touba.Le chef de l’Etat a également demandé à Serigne Mbaye Thiam « d’engager toutes les diligences nécessaires à l’intensification de la mise en œuvre du programme national de branchements sociaux ».Ledit programme, d’équité sociale et territoriale, doit être, souligne le président Macky Sall, « étendu à plusieurs localités, afin d’améliorer l’accès des populations urbaines et périurbaines à l’eau potable ».