Assane Diouf cueilli par la Dic

L’alerte est de son avocat, Me Cheikh Khoureyssi Ba, sur sa page Facebook, ce lundi 22 février. La Division des investigations criminelles (Dic) vient de cueillir Assane Diouf.«Ça y est ! Ils l'ont fait ! Sa chambre défoncée, molesté sans ménagement, Assane est embarqué. Direction la Dic», a averti le conseil.Auparavant, Me Ba a écrit : «Les éléments du commissaire Ba font le pied de grue devant le domicile de l'activiste qui refuse de les suivre et exige une convocation.»Surnommé «l’insulteur public n°1», Assane Diouf a été condamné, le 28 janvier dernier, par le tribunal correctionnel de Dakar. Ceci, après 8 mois de détention préventive. Il a pris seulement 3 mois de prison pour outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions. Ceci, après avoir été relaxé des délits de rébellion et d’appel à un attroupement armé non suivi d’effet. Une peine qu’il a déjà purgée. Du coup, il avait été élargi de prison.Nous y reviendrons.