Assassinat d’Alioune Sylla Sarr en Afrique du Sud : La FSD exige toute la lumière sur cette affaire

LA FSD exige une enquête sr l'assassinat

La Fédération des Sénégalais de la Diaspora a condamné l' « assassinat abominable » de leur compatriote Alioune Sylla Sarr en Afrique du Sud la semaine dernière. Dans un communiqué envoyé à la presse, la FSD exige l’ouverture d’une enquête pour que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur.





« Nous avons appris la mort d'un compatriote sénégalais la semaine dernière en Afrique du Sud. Nous ignorons à l'heure qu'il est, les détails autour de ce crime odieux qui a vu deux hommes identifier puis tuer par arme à feu Alioune Sylla Sarr », soutient la FSD .