Assassinat du muezzin Bassirou Mbaye : cinq suspects activement recherchés par la gendarmerie

Bassirou Mbaye, Muezzin de la mosquée de Diéyène à Pire

Douze personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur l’assassinat de Bassirou Mbaye, qui était le muezzin de la mosquée de Diéyène à Pire. D’après Libération, les mis en cause ont été déférés au parquet hier, vendredi.





Le journal informe que les suspects devraient être fixés sur leur sort lundi prochain. Parmi eux, on compte l’imam et le chef de village. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, destruction de bien appartenant à autrui, coups et blessures volontaires et assassinat avec acte de barbarie.