Assemblée générale de la FANAF : Dakar, capitale de l’assurance africaine, du 23 au 25 mai

La 46e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF) se tiendra finalement cette année. Elle est prévue du 23 au 25 mai 2022, à Dakar (Sénégal) sur le thème «Risques systémiques : assurance et résilience».





L’annonce a été faite, ce jeudi 28 avril, à Dakar, par le président de l’Association des assureurs du Sénégal (AAS), Souleymane Niane, par ailleurs Président du comité d’organisation de cette 46e édition. Il co-animait, à cet effet, un point de presse avec Jacob Sindze, membre du Bureau exécutif de la FANAF.





En effet, initialement prévue en février 2021, cette grande rencontre annuelle avait été reportée, du fait qu’elle ne pouvait pas se tenir en présentiel, à cause de la pandémie de Covid-19. Cet événement important de trois jours, que le Sénégal a le privilège d’organiser, fera de Dakar la capitale de l’assurance africaine. Elle permettra aux participants d’aborder les multiples défis qui interpellent le marché africain de l’assurance.





Ce grand rendez-vous auquel 800 délégués à travers le monde viendront prendre part, sera l’occasion, pour les participants, de réfléchir et d’échanger sur ce thème central, mais aussi d’aborder les questions de l’heure, à travers trois panels qui seront organisés sur plusieurs sous-thèmes, à savoir : «Enjeux du digital face à l’ère des risques systémiques, pertes d’exploitation hors dommages matériels» ; «Les nouveaux périmètres du Risk Management, du conseil et des assurances face aux risques systémiques» et «Enjeux de la réglementation et de la régulation face aux nouveaux risques systémiques».





Selon le président du comité d’organisation de cette 46e assemblée générale, le thème de cette année semble naturel pour eux, car l’ensemble des économies nationales a souffert à cause de la pandémie de Covid-19. A l’en croire, «les exploitations des sociétés d’assurances ont été affectées durement».