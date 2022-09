Assemblée Générale des Scouts et Guides du Sénégal : Ziguinchor capitale du scoutisme pendant 72 heures

C'est ce week-end que les scouts et guides du Sénégal affiliés à l'archidiocèse de Dakar, aux diocèses de Thiès, Saint-Louis, Kaolack, Tambacounda, Kolda et Ziguinchor se sont rencontrés pour procéder au renouvellement du bureau national de l'association des scouts et guides. Une assemblée générale qui aura permis au bureau sortant, après un mandat de 3 ans de déposer son bilan et à l'actuel de définir des perspectives pour les 3 années à venir.





Ainsi, après deux mandats successifs, Léonard Pierre Sambou cède le fauteuil de président Catherine Laurine Sarr qui désormais assure la fonction de présidente de l'association des scouts et guides du Sénégal pour 3 ans. L'ancien président tire ainsi un bilan satisfaisant du bureau national.