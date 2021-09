Assemblée nationale : Niasse convoque un des députés mouillés dans le trafic de passeports diplomatiques

L’Assemblée nationale se saisit de l’affaire de trafic de passeports diplomatiques qui éclabousse deux députés de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



L’un des parlementaires mis en cause, en l’occurrence Mamadou Sall, a été convoqué et entendu par le président Moustapha Niasse.



Joint au téléphone par L’Observateur, Sall signale que c’est le ministre de la Justice qui a envoyé une lettre à Moustapha Niasse.



Le mis en cause se dit prêt à perdre son immunité parlementaire pour faire face à la justice.