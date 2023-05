Association Serigne Fallou Fall : Une marche en hommage aux tirailleurs sénégalais est prévue ce lundi 8 mai

Dans un communiqué, l’association Serigne Fallou Fall informe de sa volonté d’organiser une marche à l’honneur des 313 tirailleurs sénégalais ayant participé aux deux guerres (1914-1918 et 1939-1945) ce lundi 8 mai. « L’importance de cet événement est de célébrer les 313 soldats, tirailleurs sénégalais, qui pour la plupart ont perdu la vie sur le sol Français (…) de permettre à leurs familles de savoir où se situent les tombes de leurs aïeuls et notamment de souligner la particularité de l’engagement de Serigne Fallou Fall matricule 2222, fils aîné de Mame Cheikh Ibrahima Fall le fondateur du Baye Fallisme, réputé au Sénégal et dans le monde », évoque la note.





Le document précise que Serigne Fallou Fall, matricule 2222, tombé durant la guerre 14-18, fils aîné de Cheikh Ibrahima Fall, fidèle compagnon de Serigne Touba, le fondateur du mouridisme, gît à « Charfield », une commune française.





Ils en sont arrivés à cette conclusion grâce à des investigations menées par Serigne Modou Abdoulaye Fall Ndar petit-fils de Cheikh Ibrahima Fall. « On avait situé le tombeau de Serigne Fallou Fall en Grèce à Salonique, les éléments recueillis là-bas, laissent entrevoir qu'il s'agit plutôt du tombeau d'un autre soldat Fally Fall de Saint-Louis du Sénégal fils d’Amadou Fall décédé lors de la guerre 14-18 ».





Pour la petite histoire, Serigne Fallou Fall a été incorporé par les colons en 1914, après un premier séjour en France, il serait revenu au Sénégal pour jouir de ses congés. Cette période a coïncidé avec l'appel des Français en direction de Serigne Touba le fondateur du mouridisme pour qu'il mette à leur disposition, un contingent de soldats. C'est ainsi que Serigne Fallou Fall est rentré en France avec ce contingent en compagnie de ses frères Serigne Abdoulaye Fall Ndar et Serigne Bassirou Fall.





l ls étaient environ trois cents engagés volontaires communément appelés le contingent de Serigne Touba.





Serigne Fallou Fall était marié, il a laissé deux épouses et un fils.





Le rapatriement de son corps est une demande formulée par sa famille.