Assouplissement de l’Etat d'Urgence : les barmen aussi veulent servir leur vin

Avec l'assouplissement de l’Etat d'urgence, apporté au début de ce mois de juin, toutes les activités ont repris, à l'exception du sport dans les lieux publics, des bars... Une décision qui a suscité la colère des membres Association des opérateurs économiques et tenancier des bars et restaurant du Sénégal (Aoetbrs).





Ces derniers qui soutiennent avoir écrit à leur tutelle et au ministère de l'Intérieur sans réponse, haussent le ton. '’Nous avons cessé nos activités depuis le 13 mars dernier, après l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Cela fait trois mois et personne ne nous est venu en aide. Quand le président a donné l'ordre pour la reprise des activités, nous croyions qu’on faisait partie de cette mesure. Mais à notre grande surprise, on nous dit que nous ne faisons pas partie de cette décision’’, se désole Robert Mendy porte-parole du jour de l’Aoetbrs qui était en conférence de presse, hier.





Les barmen dénoncent ces mesures qu'ils jugent injustes. ‘’Nous avons constaté du deux poids deux mesures en ce qui concerne les mesures de cet assouplissement de l’Etat d'urgence prises par l’Etat du Sénégal. Pourtant, nous faisons une activité légale. Nous demandons de l'aide au Président de la République et la reprise de nos activités dans les plus brefs délais’’, lance Robert Mendy.