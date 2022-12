Atelier de restitution : Le Sénégal fait le point sur l’état d’avancement des ODD

Atteinte des Objectifs de développement durable (ODD)

À l’instar de la communauté internationale, le Sénégal a établi un cadre de mise en œuvre pour l’atteinte des Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. C’est dans ce cadre que s’inscrit un atelier national de restitution et de suivi des résultats de la 9e session du Forum politique de haut niveau sur le développement durable.





Selon Cheikh Fofana, Directeur adjoint de l’Environnement et des Établissements classés au ministère de l’Environnement, du développement durable et de la Transition écologique, le dernier forum politique qui s’est tenu à New York, au mois de juillet, a permis d’évaluer l’état de mise en œuvre des Objectifs de développement durable.





Cependant, à l’issue de forum, il a été retenu cinq objectifs de développements : l’ODD4 lié à l’éducation de qualité, l’ODD13 portant sur les changements climatiques, l’ODD14 sur les écosystèmes et l’ODD17 sur le partenariat.





À cette occasion, le Sénégal a également présenté sa 9e Revue nationale volontaire, qui est un document qui décline les efforts menés par le pays, dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Et donc, il estime que des avancées notoires ont été notées même s’il faut reconnaître qu’avec la pandémie de la Covid-19, il y a eu un impact sur la trajectoire des ODD, au point que le forum politique de 2022 a beaucoup porté sur ces questions.





En revanche, cela a poussé le pays à redoubler d’efforts pour que d’ici 2030, qu’on puisse atteindre ces objectifs de développement durable.