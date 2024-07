Ateliers GéoSénégal : l’économie bleue, l’aménagement du territoire et l’agriculture au centre des débats

La communauté GéoSénégal, sous la conduite du Groupe Interinstitutionnel de Concertation et de Coordination de la Géomatique (GICC), en partenariat avec l’ambassade de France au Sénégal, a organisé 3 jours d'ateliers. Durant les discussions, les plénipotentiaires ont évoqué l’économie bleue, l’aménagement du territoire et l’agriculture.





"La session ouverte ce mardi 25 juin à Dakar, au siège de Sénégal Numérique SA, avait pour objectif principal de renforcer l’implication des acteurs clés dans le projet Sen Spatial, afin de mieux répondre aux besoins du secteur public grâce à l’utilisation des données satellitaires pour développer des solutions innovantes", lit-on sur une note parvenue à Seneweb.





Les différents acteurs souhaitent mettre l'accent la collecte ou la production des données géographiques, qui seront partagées pour une meilleure maîtrise de l'information. Également, ils espèrent que les thématiques abordées lors des ateliers contribueront à la gestion optimale et durable du territoire sénégalais et de ses ressources.