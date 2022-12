Attaque à main armée à Bakel : Un chauffeur abattu, des chinois dépouillés

Attaque à main armée à Bakel

Le département de Bakel, précisément les localités de Gathiary et Kidira ont reçu ce jeudi vers 9 heures la visite d'une bande de malfrats faisant un mort. Des téléphones portables et autres objets ont été emportés.

L'insécurité ne règne pas seulement à Dakar et dans sa banlieue. A l'intérieur du pays aussi, des bandits armés dictent leur loi. Ce jeudi aux environs de 9 heures, des bandits encagoulés et lourdement armés ont fait irruption sur l'axe Gathiary-Kidira. Des chinois qui exploitent le manganèse et le plomb à Kenieba ont été braqués. Les bandits les ont dépouillés de tous leurs biens avant de les laisser partir.





Poursuivant leur sale besogne, les malfrats ont aperçu un véhicule horaire conduit par le chauffeur Moussa Goribé. Il a été sommé de s'arrêter. Pris de peur, il accélère son véhicule. Mais c'était sans compter avec la détermination des bandits qui l'ont abattu à bout portant. Moussa, né en 1983 et marié à deux épouses, a rendu l'âme sur le coup.