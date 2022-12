Attaque à main armée à Mbour : Les vérités de Pape Djibril Fall

La ville de Mbour a été endeuillée, ce samedi matin, par une attaque à main armée qui a causé deux morts et quatre blessés. Réagissant à ce drame, le Président des Serviteurs a, au nom de son mouvement, présenté ses “condoléances aux familles éplorées” et souhaité “un prompt rétablissement aux blessés”. Pape Djibril Fall a, par ailleurs, critiqué la politique sécuritaire du gouvernement. “Il y a lieu de s'étonner sur le décalage entre le déploiement des forces de défense et de sécurité - à l'interpellation de figures politiciennes - et la multiplication des cas d'agressions répertoriées sur d'honnêtes citoyens, qui passent le plus souvent par pertes et profits, a observé le Député. Les pouvoirs publics sénégalais ne manquent sûrement pas les compétences humaines ou les moyens logistiques pour assurer la sécurité des personnes et des biens”. Seneweb vous propose l’intégralité de sa réaction.



“C'est avec tristesse, étonnement, et colère que nous avons appris l'attaque à main armée qui a eu lieu ce matin à Mbour. Le bilan mortel de cette fusillade est consternant : deux citoyens sénégalais soustraits à l'affection de leurs proches de manière cruelle, et trois blessés graves. Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitons un prompt rétablissement aux blessés.



Les Serviteurs se félicitent de l'appréhension rapide de l'auteur présumé de cet acte par la police. Cependant les derniers développements de l'actualité concernant l'insécurité urbaine notamment, interpellent les garants de la sûreté territoriale et de la sécurité publique.



Il y a lieu de s'étonner sur le décalage entre le déploiement des forces de défense et de sécurité - à l'interpellation de figures politiques - et la multiplication des cas d'agressions répertoriées sur d'honnêtes citoyens, qui passent le plus souvent par pertes et profits. Les pouvoirs publics sénégalais ne manquent sûrement pas les compétences humaines ou les moyens logistiques pour assurer la sécurité des personnes et des biens.



La sécurité publique est une prérogative régalienne de l'Etat auquel il ne doit ni faillir, ni se soustraire, ni se positionner en fonction des appartenances ou des divergences. En somme, garantir une sécurité et un traitement équitable à tous au risque de voir naître un désir de justice populaire, comme on a pu le constater aujourd'hui à Mbour.



Les Serviteurs appellent le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à assumer l'entièreté des responsabilités qui sont à sa charge, dont celle primordiale d'assurer la sécurité des Sénégalais. Au demeurant, Les Serviteurs espèrent une application stricte et rigoureuse de toutes les dispositions légales contre le ou les individus impliqués dans cette attaque.”



Fait à Dakar, le 10 Décembre 2022



Papa Djibril FALL



Député à l’Assemblée nationale



Président du Mouvement Les Serviteurs