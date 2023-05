Attaque contre le convoi sénégalais à Ouagadougou : Le bilan provisoire se chiffre à des dégâts matériels

Le ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur informe que l’ambassade du Sénégal à Ouagadougou, a pu entrer en contact avec les chauffeurs et convoyeurs sénégalais qui ont été attaqués sur la route entre Dori (frontière du Niger) et Kaya (centre Nord) du Burkina Faso.





Pour rappel, le 28 avril dernier un convoi de sept camions sénégalais chargés de marchandises diverses a fait l’objet d’une attaque de la part d’hommes armés non identifiés.





"Le bilan provisoire se chiffre à des dégâts matériels (camions et marchandises brûlés). Les chauffeurs et convoyeurs sénégalais au nombre de dix (10), sont tous sains et saufs et ont pu trouver refuge en lieu sûr", indique le communiqué du ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur.