Attaque du complexe agro-touristique de Darou Ndoye : Les malfaiteurs arrêtés en possession de 5 pistolets

Une dizaine de jours à peine après leur forfait, les malfaiteurs qui ont attaqué le complexe agro-touristique de Darou Ndoye, dans l'arrondissement de Méouane (Tivaouane) viennent d'être arrêtés. On peut dire que le commandant Dièye et son équipe n'ont pas du tout chômé.

Au lendemain de la commission des faits, trois personnes avaient déjà été interpellées pour les besoins de l'enquête, nous rapporte la source. Et parmi ces trois suspects, un employé du campement. Sous le feu roulant des questions des pandores, ces derniers ont vendu la mèche pour dénoncer les autres.

Ainsi, tout le reste de la bande a été appréhendé dont le cerveau, les présumés auteurs du meurtre et du viol de la dame et des récidivistes fraichement élargis de prison.

Lors de la perquisition, cinq armes à feu, notamment des pistolets artisanaux, ont été retrouvés chez eux, parmi d'autres armes.

Pour rappel, dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 août 2021, des hommes, armés de coupe-coupe et de pistolets artisanaux, ont cambriolé le campement agro-touristique de Darou Ndoye. Ils ne se sont pas arrêtés-là, ils ont ensuite violé la femme du propriétaire avant d'emporter la somme de 30 000 F CFA et quelques habits. En venant à la rescousse de leurs voisins, deux hommes ont été blessés et l'un a finalement rendu l'âme sur le chemin de l'hôpital, après avoir reçu une balle à l'abdomen.