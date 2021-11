Attaques de Iran Ndao contre le Khalife des Tidianes: Un point de presse prévu par des talibés ce samedi

Point de presse contre Iran Ndao

Les membres du collectif « Daara Mame Maodo » peinent de plus en plus à digérer les propos du prêcheur Ibrahima Badiane alias Iran Ndao à l’endroit du Khalife Général des Tidianes. En effet, à travers ses émissions sur la Sen Tv, Iran Ndao attaque de manière ouverte la famille religieuse de Tivaouane et Serigne Babacar Sy Mansour en particulier.





Ce qui a fait monter au créneau un collectif dénommé « Daara Mame Maodo ». Ses membres comptent tenir un point de presse, ce samedi à la Médina. Ils feront aussi face à la presse pour s’indigner des propos du prêcheur. En outre, ils comptent interpeler le responsable du Groupe Dmedia Bougane Gueye Dani.