Attentat à la pudeur aux Parcelles Assainies: Un Nigerian exhibe son sexe devant une mineure de 12 ans

L'affaire a suscité hier mardi un grand bruit aux Parcelles Assainies ! Un ressortissant nigerian a exhibé, vers 11 heures en pleine rue, son sexe devant une mineure de 12 ans selon des informations exclusives de Seneweb.



Ainsi l'homme âgé de 31 ans a invité, par la suite, la vendeuse d'eau à venir le rejoindre entre deux véhicules garés non loin d'un arrêt bus. Effrayée suite aux agissements du présumé prédateur sexuel, la victime a versé de chaudes larmes.



Mais des riverains sont venus à la rescousse de la petite qui vendait de l'eau au niveau d'un arrêt de bus. Interpellé par la foule, le mis en cause a été mis à la disposition du commissariat des Parcelles Assainies avant d'être embarqué à la Brigade des Mœurs, une entité de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar pour les besoins de l’enquête.



Interrogé sur les faits , l'homme âgé de 31 ans a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs de la Brigade des Mœurs. Et des incohérences ont été notées dans ses propos d'après des confidences faites à Seneweb.



"L' insoutenable proposition du nigerian qui a fait pleurer la mineure de 12 ans" ( kay fi dafa raféte, dafa néxe.



Mais le mis en cause a été accablé par la victime et des témoins oculaires de la sulfureuse scène. En effet, le présumé prédateur sexuel avait baissé son pantalon avant d'exhiber son sexe. Puis, il a invité sa proie entre deux véhicules stationnés en ces termes" venez ici ! "dafa raféte, dafa néxe".



L'homme se disant "chanteur" dans une église, a été placé en garde-à-vue pour attentat à la pudeur sur un enfant de 12 ans. Et il sera déféré demain jeudi sauf changement de dernière minute.



D'après nos sources proches du dossier, ce ressortissant nigerian cité dans cette rocambolesque histoire de mœurs est bien connu des fichiers de la police. En effet, il faisait partie d'un gang de cybercriminels qui a été démantelé et déféré au parquet par la Division Spéciale de Cybersécurité (Dsc). Et il venait d'être élargi de prison au courant du mois de juillet dernier.