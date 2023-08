Attentat déjoué à Dakar : deux maires désignés complices

Deux groupes de plus d’une vingtaine personnes ont été démantelés. C. Diouf, le premier a être pris dans les filets de la police a été interpellé avec des herses, instruments métalliques destinés à trouer les pneus des véhicules blindés des forces de défense et de sécurité, ainsi que du matériel servant à la fabrication de cocktails molotov, précise Le Soleil.





Le journal ajoute que le mis en cause a avoué que ce matériel devait être distribué à des cellules auxquelles une tâche précise avait été assignée : saboter et paralyser l’autoroute à péage menant à Dakar.





C’est ainsi que la bande sera mise hors d’état de nuire par les éléments du commissaire Sangaré. Celle-ci était dirigée par Y. Sagna, 37 ans, né à Mpak. Avant l’interpellation d’autres individus agissant le long de la Vdn et dirigés par H. E. Mendy, 26 ans, né à Katoure. Parmi eux, A. B. Cissé recevait des fonds de l’étranger. M. Seck, 26 ans, né à Kaffrine, cité comme agent recruteur, a été aussi arrêté.