[Vidéo] Au Sénégal, la cité futuriste du chanteur Akon tarde à sortir de terre

La première pierre posée pour inaugurer les travaux de la ville futuriste “Akon City”, projet du chanteur sénégalo-américain Akon, à Mbodiene le 30 août 2021 JOHN WESSELS AFP

Il y a un an, le rappeur Akon lançait au Sénégal, son pays d'origine, "Akon City", son projet de ville futuriste. Mais depuis, le chantier ne s'est pas matérialisé et les habitants s'interrogent sur les retombées espérées.





Sur le site, à Mbodiène, sur la côte atlantique, à une centaine de kilomètres au sud-est de Dakar, la pancarte montrant des constructions aux formes fantasmagoriques posée sur la première pierre s'est détachée.





"On n'a pas encore vu grand-chose", soupire Jules Thiamane, 35 ans, qui travaille dans le tourisme. "C'est un début de déception" pour la population du village par rapport aux promesses de la cérémonie d'inauguration, résume-t-il.





De son vrai nom Alioune Badara Thiam, le chanteur et producteur américano-sénégalais de 48 ans, connu pour ses tubes R&B "Locked Up" ou "Smack That", est aussi impliqué dans l'énergie solaire avec son entreprise Akon Lighting Africa.





Il avait annoncé le début des travaux d'"Akon City" pour le "premier trimestre de 2021". A l'époque, le ministre sénégalais du Tourisme, Alioune Sarr, avait dit vouloir faire mentir les "Cassandre et oiseaux de mauvais augure qui voient toujours les nouveaux projets comme des chimères".