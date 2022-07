Auchan : le délégué syndical voleur, le guetteur et les 48 millions

Deux agents d’Auchan Point E sont accusés par leur employeur d’avoir volé des denrées alimentaires pour une valeur de 48 millions de francs CFA. Les mis en cause sont des rayonnistes. L’un se nomme T. Diouf, l’autre est A. Diallo, plus de quatre ans de service et délégué syndical.



Ils ont été jugés hier, mardi, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils étaient poursuivis pour vol en réunion commis à l’occasion du service et au préjudice de l’employeur.



D’après Le Soleil de ce jeudi, reprenant l’accusation, les mis en cause avaient un mode opératoire rôdé. Au moment de faire le tour des rayons, ils chargeaient les denrées volées dans des chariots avant de les recouvrir de cartons vides pour faire croire qu’il s’agit d’ordures. Le chargement était alors disposé à l’arrière-boutique avant d’être plus tard récupéré.



A la barre, T. Diouf et A. Diallo ont reconnu avoir volé des denrées sur leur lieu de travail. Mais ils contestent la quantité déclarée par Auchan. Ils jurent d’ailleurs qu’ils ne sont pas les seuls voleurs à Auchan Point E.



«Ils veulent tout mettre sur notre dos», a affirmé le premier. Il explique : «Une semaine avant le Ramadan, A. Diallo m’a proposé d’être guetteur. Je l’ai fait deux fois. Il m’a remis entre 10 000 et 15 000 francs CFA après avoir écoulé le butin à Colobane.»



A. Diallo, pour sa part, assure avoir volé des produits alimentaires pour «seulement» 50 000 à 100 000 francs CFA. Il martèle : «On ne m’a pas montré une seule vidéo où je suis en train de remplir les chariots de denrées. La seule qu’on m’a montrée, c’était des cartons vides. Tout ce que j’ai volé, c’était du lait et d’autres aliments que je consommais.»



Le parquet a requis deux ans dont six mois ferme. La défense, représentée par Me Alioune Badara Ndiaye, a demandé au tribunal d’être «plus clément que le parquetière», soulignant que ses clients ont déjà payé puisqu’ils ont perdu leur emploi.



Le juge a condamné les mis en cause à deux ans de prison dont deux mois ferme et à verser à leur employeur 500 000 francs CFA. Auchan réclamait 50 millions.