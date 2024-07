Auchan Saly : un Français finit en prison pour vol de…

D.A., ressortissant français, a été envoyé en prison. Selon L’Observateur, le prévenu âgé de 56 ans, a été surpris en train de voler des pots de thon et de sardines pour un des superviseurs du supermarché «Auchan».



Les faits remontent au jeudi dernier, rembobine le journal du Groupe futurs médias (GFM) : «Ce jour-là, aux environs de 13 heures, le quinquagénaire débarque dans la grande surface qui, à ce moment de la journée, refusait du monde. Il se faufile dans la foule de clients et se dirige vers les rayons des produits alimentaires. Après une ronde autour des marchandises, D.A., s’assure que personne ne l’observe, et s’empare subtilement de deux pots de thon et de sardines qu’il plonge dans les poches de son pantalon. »



Une fois son forfait accompli, il a voulu se diriger vers la sortie sans bourse délier. Ce que le voleur ignorait, signale le quotidien d’information, «c’est qu’en plus des caméras de surveillance, il était dans le viseur de l’un des superviseurs». Ce dernier du nom d’Aliou Sané n’a pas tardé à l’interpeller avant de le soumettre à une fouille.



Conduit à la Brigade de Saly, le quinquagénaire a tout avoué, confessant au passage «ses nombreux cas de vols de denrées alimentaires réussis dans d’autres supermarchés de Mbour et Saly Portudal», glisse la source.





Pour se justifier, renseigne L’Observateur, le ressortissant français a expliqué aux enquêteurs «qu’il était tenaillé par la faim », et insisté sur «sa situation de précarité par le fait que son travail de courtier dans l’immobilier ne marche plus comme avant».