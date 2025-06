Auchan Sénégal organise sa 1ere Foire des Fournisseurs Locaux

Du 9 au 11 avril 2025, Auchan Sénégal a organisé la toute première édition de sa Foire des Fournisseurs Locaux , un événement inédit dédié à la promotion du Made in Sénégal .

Organisée sur l’esplanade de l’Hypermarché Auchan Mermoz, cette initiative a rassemblé les principaux acteurs économiques du pays, institutions publiques, entreprises privées, entrepreneurs, producteurs autour d’une ambition commune : valoriser les produits locaux et créer des synergies durables entre producteurs, partenaires et la grande distribution. L’objectif était clair : créer une plateforme unique d’échanges, de visibilité et de collaboration en faveur de l’économie locale.

Ainsi, pendant trois jours, un programme riche et varié a été proposé, combinant stands d’exposition, rencontres professionnelles et panels thématiques. Les visiteurs ont pu découvrir la richesse des savoir-faire et des produits venus de toutes les régions du Sénégal, illustrant le dynamisme et le potentiel économique local.

Les panels quant à eux, ont permis des échanges constructifs autour des thématiques suivants :

? Jour 1 : Le Made in Sénégal comme levier de croissance durable ;

? Jour 2 : L’entrepreneuriat féminin et l’inclusion économique ;

? Jour 3 : La conciliation entre performance économique et engagement sociétal des entreprises.

En marge de la clôture de la première foire aux fournisseurs locaux, Auchan Sénégal a eu l'honneur d’accueillir Dr. Mabouba DIAGNE, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage (MASAE), venu saluer et soutenir l’engagement des acteurs locaux présents.

Avec plus de 200 fournisseurs exposants lors de ces trois jours et plus de 600 visiteurs, Auchan Sénégal a une nouvelle fois réaffirmé, à travers cet événement, son rôle de leader engagé de la grande distribution, tout en consolidant son ancrage local et son soutien actif au développement économique du pays.