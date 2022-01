Audience avec le Chef de l'État : And Samm Jikko yii dément

Le Président Macky Sall a reçu hier des imams afin de parler de sujets sociaux tels que le projet de loi portant sur l'homosexualité. Dans un communiqué, And Samm Jikko a tenu à "lever toute équivoque".



Le collectif dit n'être "concerné ni de près ni loin par cette rencontre d'imams membres de l'Association nationale des imams et oulémas du Sénégal". Ababacar Mboup et compagnie précisent tout de même que cette organisation est signataire "de la pétition lancée par And Samm Jikko yii visant le vote d'une loi portant criminalisation de l'homosexualité".



En outre, les membres de "And Samm Jikko yii" demandent à ces imams qui ont fait le déplacement au palais "de ne point être les archers qui aideront à faire plier le socle des valeurs dans ce contexte de globalisation". Ils annoncent par ailleurs le maintien de leur grand rassemblement prévu le 20 février prochain.