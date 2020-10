Audio diffamatoire: Diop Khass retire sa plainte contre certains sites internet et journalistes

Traité de corrompu par une dame qui s’est confiée par audio anonyme, Abdoulaye Diop Khass a passé une semaine « très agaçante » selon ses dires.Le mari de Soumboulou a alors porté à la Section des recherches pour laver son honneur suite à plusieurs accusations d’arnaque et d’escroquerie.Dans sa ligne de mire, les sites internet qui ont partagé l’audio incriminés par l’entremise de son avocat Me Sène qui s’est saisi du dossier.Cependant selon Abdoulaye Diop Khass qui s’est confié à Seneweb, «devant les hommes de tenue, les accusés dont Abdou Khadre Baol Info et Sonhibou Diop, lui ont présenté leurs excuses».« Je les pardonne, même si un des journalistes de la Sen Tv visé par la plainte n’est pas venu répondre à la convocation. Je pardonne tout le monde », a-t-il fait savoir.A l’heure où ces lignes sont écrites, l’audio diffamatoire est retirée de tous les sites internet qui l’avaient partagée.