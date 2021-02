Audios WhatsApp fuités : D'autres «Sonko Boys» sur le point d'être arrêtés

L’on se dirige vers de nouvelles arrestations de pro-Sonko. D’après Le Quotidien, la police a repéré des messages audio qui ont fuité des groupes restreints WhatsApp.Audios dans lesquels des jeunes de Pastef appellent à «mener la vie dure aux Forces de l’ordre, à mettre le feu aux entreprises françaises mais aussi à incendier des maisons de proches du pouvoir».C’est le même mot d’ordre envoyé aux militants des autres régions et départements.Ces auteurs de messages incendiaires et de menaces de mort à l’endroit de personnalités du pouvoir et de journalistes seraient identifiés.Aux dernières nouvelles, renseigne le journal, ils seront cueillis dans les prochaines heures par lapolice.