Audit de la Sodav : La machine mise en branle

Le compte à rebours est lancé pour l’audit de la Sodav. Après, les instructions de Macky Sall, le ministère de la Culture a décidé de passer à l’action.Dans une note datée du 23 octobre, après avoir rappelé la demande du chef de l’Etat relative « à l’évaluation institutionnelle et financière de la Sodav ainsi qu’à la mise en place fonctionnelle de la commission permanente de contrôle des sociétés de gestion collective », le ministre Abdoulaye Diop informe qu’une réunion sera tenue mercredi prochain dans ce sens.Ainsi, des organisations professionnelles identifiées par le ministère « sont priées de mandater chacune deux (2) représentants pour assister à cette rencontre ».C’est dire donc que les choses se précisent davantage et que la lumière sera bientôt faite sur la gestion de Ngoné Ndour et Cie.