Audit de son système de management de la qualité par Bureau Veritas Certification : l’Adie obtient la Certification ISO 9001 : 2015

L’Agence de l’Informatique de l’Etat (ADIE) est fière d’annoncer qu’elle a obtenu la certification ISO 9001 : 2015 à la suite de l’audit de son système de management de la qualité réalisé par Bureau Veritas Certification.





L’obtention de ce certificat consacre« les engagements pris par la direction générale en fixant comme objectifs d’améliorer l’organisation et la qualité du travail, d’assurer la qualité et la disponibilité de l’offre de services, d’améliorer l’efficacité, la réactivité et la performance globale et d’aligner les pratiques de l’Agence aux normes internationales », a rappelé Innocent NIZEYIMANA, responsable Qualité à l’ADIE.





Cette certification ISO 9001 version 2015, d’une durée de 3 ans, à compter du mois de Juin 2021, couvre les processus Gestion de la relation client, Dématérialisation des procédures administratives et Hébergement de données, de sites web et d’applications informatiques.





Ce certificat est le fruit de plusieurs années de travail de l’ensemble des collaborateurs soutenu par une forte volonté de la direction générale. « La démarche qualité est un processus d’amélioration continu ; en conséquence, nous ne ménagerons aucun effort pour consolider nos acquis et continuer à standardiser nos méthodes en élargissant le périmètre de certification sur l’ensemble des activités de l’ADIE », a estimé le Directeur général, Cheikh BAKHOUM.





______________________________________________________________________

A propos de l’ADIE :





L’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) est une structure autonome chargée de mettre en œuvre la politique d'informatisation de l’Etat du Sénégal. Sa mission principale est de doter l’Administration d’un dispositif cohérent de traitement et de diffusion de l’information, répondant aux normes internationales en matière de qualité, de sécurité, de performance et de disponibilité.





A travers elle, le Gouvernement du Sénégal a adopté une démarche visant à améliorer le service public en s’appuyant sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).





Dans cette optique, l'ADIE développe un ensemble de produits et services pour contribuer à la bonne gouvernance par la promotion d’une Administration numérique efficace et efficiente au service du citoyen.