Audit des Bourses familiales : L’IGE débarque à POSTE FINANCES et à la DGPSN, l'ANSD mise à contribution

Les dépenses effectuées dans le cadre du paiement des bourses de sécurité sociale sont en train d'être passées au crible par l'Inspection générale d’État (IGE).



Une Mission des vérificateurs de l’IGE avait débarqué à la Direction générale de Poste Finances chargée en partie des paiements et à la Délégation générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) pour pister les fonds dégagés.



D’après les sources du journal Libération, l’IGE a ainsi formalisé avec l'ANSD une mission de collectes de données liées à ce programme.



Pour rappel, que la Délégation générale à la Protection sociale et à la solidarité nationale est secouée par une affaire de primes.