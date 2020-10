Audit Sodav / Bisbilles supposées entre Macky et Youssou Ndour : Ngoné Ndour et Cie réagissent

Ngone Ndour , Directrice de la Sodav

Le président de la République, Macky Sall, avait demandé au ministre de la Culture et de la Communication, lors d’un Conseil des ministres, de se concerter avec toutes les parties prenantes, afin de passer à l’audit de la Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (Sodav).





Ce mercredi, la presse a relaté que, selon la présidente du Conseil d’administration de la Sodav, Ngoné Ndour, cet audit intervient à la suite de bisbilles opposant le chef de l’Etat et le grand frère du Pca, par ailleurs président-directeur général du Groupe Futurs Médias (Gfm) Youssou Ndour.





Dans une note qui vient de nous parvenir à Seneweb, Ngoné Ndour et Cie ont formellement démenti ces propos relayés par nos confrères de «Lii quotidien» et repris par une bonne partie de la presse nationale. Non sans réaffirmer leur volonté de marquer leur disponibilité à faciliter cette mission d’évaluation.