Audition au fond: Kilifeu et Simon face au juge, ce mardi

C’est aujourd’hui mardi 5 octobre que les deux «Y’en a marristes » Landing Mbissane Seck dit Kilifeu et Simon Kouka vont faire face au juge d’instruction. Ce, afin d’être entendus sur le fond du dossier depuis leur placement sous mandat de dépôt, le mercredi 15 septembre dernier. «Nous serons au tribunal pour les soutenir », ont annoncé les membres du mouvement Y en a marre.





Les inculpés Kilifeu et Simon doivent répondre aux questions du magistrat instructeur relatives aux faits d’association de malfaiteurs, de corruption, de tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants dans une affaire de visas et de complicité.