Augmentation et commercialisation des productions agricoles en Casamance : Les agriculteurs orientés vers le digital

Initiative accès sur le marché du digital pour l'autonomisation économique et l'inclusion financière des petites exploitations agricoles, c'est la nouvelle dynamique insufflée par le ministère de l'Agriculture, à travers le programme PROVALE-CV. Cette approche ou orientation qui a fait l'objet de présentation aux différents acteurs et autres programmes de l'État concernés directement, l'ANRAC et l'ANCAR, compte orienter les agriculteurs ou paysans du monde rural vers la digitalisation.





Selon Ibrahima Sall, chargé du volet développement des chaines de valeur à l'unité de gestion du PROVALE-CV, le Sénégal a réalisé beaucoup d'efforts et de performances dans le secteur bancaire et des télécoms, mais il y a des améliorations à faire, malgré tout. "Le taux de bancarisation reste à 19 % ; un Sénégalais sur cinq a un compte bancaire ; le taux d'inclusion financière aussi est de 55 % environ. Cela veut dire qu'il y a une frange importante de la population qui n'a pas de compte money électronique. Les Fine-Tech ne sont pas utilisées dans la valeur ajoutée, dans l'amélioration des rendements", affirme-t-il.





Ces lacunes doivent être corrigées, selon Ibrahima Sall. D'où l'intérêt de cette approche et projet qui cherche l'augmentation des productions agricoles, des emplois et revenus des femmes et hommes issus des exploitations agricoles rurales. Ces derniers pourront avoir un accès plus facile à des conseils techniques et informations sur le marché.





Pour Sidy Guissé Diongue, l'adjoint au gouverneur chargé du développement, au-delà des conseils techniques pour l'amélioration des productions agricoles en milieu rural, ce projet va aider les agriculteurs à mieux commercialiser leurs produits et augmenter leurs revenus.





L'adjoint au gouverneur Sidy Guissé Diongue a présidé cette rencontre qui a réuni les acteurs agricoles ruraux de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Ces derniers comptent s'approprier ce projet pour l'accroissement de leurs rendements et leurs évacuations sur le marché, d'autant plus que pour bon nombre de ces producteurs, l'accès dans leurs localités respectives reste un problème et donc, évacuer les productions s'avère difficile le plus souvent.