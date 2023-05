Autonomisation des actrices de développement à Vélingara : 53 femmes formées en techniques de fabrication de savon et d’eau de javel

Venues des différentes communes du département de Vélingara, 53 femmes ont bénéficié durant trois jours, d’une formation en techniques de fabrication de savon et d’eau de javel. Une formation qui entre dans le cadre du programme des trois FFF (formation formalisation et financement) initiée par le président du conseil départemental.

Ibrahima Diawando Barry offre ainsi un plateau pour l'autonomisation des femmes dans cette partie de la région de kolda. Selon Papis Sadio responsable de l’autonomisation, ces femmes ont été formées en techniques de fabrication de savon et d'eau de javel. La demande est forte dans la localité. Une formation de trois jours qui a permis à ces bénéficiaires d'acquérir des connaissances et compétences dans ce domaine. « Aujourd’hui, nous clôturons une formation sur la transformation de savon et la javellisation », a expliqué Papis Sadio.









Dans la logique d'autonomisation des femmes, Papis Sadio souligne que cette formation sera suivie de la formalisation et du financement. Les femmes bénéficiaires de ce renforcement de capacité ont salué à sa juste valeur cette session de renforcement des capacités. « Nous sommes vraiment satisfaites de la formation qui s’est déroulée dans d’excellentes conditions et nous ferons tout pour démultiplier la formation au profit des autres femmes du département de Vélingara », a déclaré Aminata Boiro.