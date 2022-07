Autonomisation des femmes de Mbacké/Touba : Le sacerdoce de Fatou Diané, Directrice du Promise

Mis en place par le président Macky Sall pour concrétiser sa volonté de soutenir l’inclusion financière, le Promise contribue actuellement à l'autonomisation des femmes. Cette vision du chef de l'Etat est mise en œuvre par Fatou Diané, Directrice de cette structure.





En effet, des groupements féminins du département de Mbacké ont été formés, encadrés et financés par le Programme du développement de la microfinance islamique au Sénégal (Promise). Grâce à cette politique, ces bénéficiaires tendent vers leur indépendance économique.





Ainsi, elles ont lancé une plateforme dénommée "Les Linguère du président Macky Sall" derrière la coordinatrice du Promise Fatou Ndiaye. À cette occasion, un grand rassemblement a été tenu à Mbacké par les femmes de développement dudit département sous la houlette Fatou Ndiaye Madame Dièye, en présence de plusieurs autorités dont le ministre conseiller Cheikh Abdou Abdou Bally, Matar Diop (Hcct), Oumar Sow conseiller spécial du président Macky Sall, Serigne Galass Kaltom Mbacké, entre autres.





Se réjouissant de la forte mobilisation des femmes, Fatou Diané a annoncé l'arrivée de deux membres de l'opposition, dans le camp de Bby.





" Nous vous présentons les nouvelles adhérentes à la cause du président Macky Sall. Awa Thiam la lionne et Saï Kane, deux éléments de l'opposition, qui ont choisi de venir soutenir le président de la république" magnifie le Directeur du Promise.





Également, l'hôte de Mbacké a invité les femmes à maintenir la mobilisation pour soutenir la politique de développement du président Macky Sall. Ainsi, elle a rejeté toute forme de violence.





" Le président Macky Sall compte énormément sur ces braves dames qui sont réunies ici, pour une majorité confortable à l'Assemblée nationale. On ne va pas sacrifier tous les efforts que le chef de l'Etat a faits. Venez accompagner le président dans sa cause noble qui vise l'autonomisation des femmes, cherche la stabilité du pays, la croissance du pays" rassure Madame Guèye.





Pour Fatou Diané, ces braves dames n'ont pas le temps de participer à un concert de casseroles. Puis, le Directeur du Promise a pris l'engagement de soutenir les femmes de développement du département de Mbacké conformément aux instructions du président Macky Sall.