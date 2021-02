Autopont de Castors : Le chantier abandonné par Ageroute ?

L’État du Sénégal a-t-il arrêté la construction de l’autopont Cheikh Ahmadou Bamba près des deux stations Total de Castors ?Selon le quotidien Source A, la société Ageroute aurait décidé tout simplement d’abandonner le chantier.Motif ? Ce, pour rendre la circulation dans la capitale plus fluide, au regard des contraintes de démarrage de tous ces projets au niveau de l’agglomération de Dakar.Il a été demandé à l’entreprise en charge de l’ouvrage de redéployer le chantier sur un autre site sans plus de précision.Mais, selon Ageroute, la suspension n’est que provisoire. «Il n’y a rien de définitif. C’est pour des raisons techniques. Il y a plusieurs ponts et autoponts. On fait des arbitrages», a déclaré la directrice de la communication de Ageroute, Mme Awa Sarr.