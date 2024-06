Autopont de Lobatt Fall : Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens condamne les actes de vandalisme

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens condamne les actes de vandalisme et de vols consistant à l'enlèvement des écrous de liaison des piles aux semelles de l'autopont de Lobatt Fall.





"Ces actes d'incivisme et d'indiscipline ont été enregistrés dans la quasi-totalité des ouvrages et peuvent avoir des conséquences dommageables pour la sécurité des populations et des usagers, occasionnant une dégradation prématurée de ces ouvrages", lit-on dans un communiqué du Ministère.