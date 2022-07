Autopsies de Idrissa Goudiaby : la position ferme du président de l’Ordre des médecins

Ne comptez pas sur le président de l’Ordre national des médecins pour commenter en public les graves contradictions entre les rapports des deux autopsies pratiquées sur le corps de Idrissa Goudiaby, le taximan décédé le 17 juin à Ziguinchor lors de la manifestation de Yewwi Askan Wi. «On ne peut pas se prononcer à l’état actuel», a répondu Dr Boly Diop lorsque Source A a tenté de recueillir sa réaction.





Dans son édition de ce samedi, le journal informe avoir sollicité ce dernier pour savoir si des sanctions seraient prises contre le médecin qui a pratiqué la première autopsie au cas où les conclusions de la deuxième s’avéraient authentiques. Le président de l'Ordre est resté ferme : pas de commentaires.





Le premier rapport d’autopsie fait état d’une mort par objet contondant et tranchant. Cette conclusion est remise en cause par la contre-expertise : «Les lésions présentées par Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu avec orifice d’entrée endo-buccal commissural droite et orifice de sortie assétéro-parotidien droit responsable d’un choc hémorragique et du décès.»





Ces contractions ont poussé le procureur de Ziguinchor à réagir. Face à la presse hier, vendredi, il a annoncé qu’il va commander une troisième et dernière autopsie. Et que, pour l’heure, il ne rejette aucun des deux rapports déjà déposés sur son bureau.





A la demande de la famille de Idrissa Goudiaby, le procureur avait diligenté une contre-expertise. Dans ce sens, il avait invité le président de l’Ordre des médecins à désigner un expert. Ce dernier en avait choisi trois : un professeur et légiste, qui seront assisté par le spécialiste désigné par la famille de la victime.