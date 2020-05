Autorisations de circuler : La SR démantèle une mafia

C'est le quotidien Libération qui vend la mèche dans sa livraison de ce lundi. La Section de Recherches de Dakar a démantelé un vaste réseau de trafiquants de fausses d'autorisations de circuler.





L'homme d'affaires et administrateur de sociétés Georges Pène, au cœur de la mafia, a été arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il est arrêté en même temps que son complice, Mor Talla Syll, transporteur et chargé de trouver des clients.





D'après le journal, ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux dans des documents administratifs, usage de faux, complicité de faux et violation de l'état d'urgence.





Les mis en cause faisaient la navette Dakar-Saint-Louis à raison de 50 000 Fcfa par passager. Le précieux sésame leur a été offert par un haut gradé des forces de l'ordre.





Lors de la perquisition, les gendarmes ont mis la main sur 24 copies de pièces d'identité et 10 photocopies de passeports appartenant à des clients. Des spécimens de pièces d'identité et des permis de conduire avec la photo de Macky Sall.





Un transporteur nommé Khouma a confié aux enquêteurs avoir payé 200 000 Fcfa pour avoir son "laisser passer". Des Indiens, en service à l'usine de fer de Diamiadio, détenaient également les autorisations de circuler.