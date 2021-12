Autoroute à péage : L’Etat dans le capital, les tarifs gelés

L’Etat du Sénégal qui a presque entièrement financé l’autoroute à péage est désormais actionnaire de la société d’exploitation. Dakar détient désormais 25% du capital de cette société. La signature de la convention entre l’Etat du Sénégal et la Société Eiffage a eu lieu ce mercredi. Le Chef de l’Etat s’en est félicité en conseil des ministres. Quant au directeur de Secca, il pense que cela va atténuer certains ressentiments et incompréhensions.





Autre décision prise, « le gel de l’indexation des tarifs sur l’inflation pendant cinq (05) ans ». Une décision qui ne sera certainement pas appréciée par les usagers qui continuent de penser que les tarifs sont exorbitants, malgré une baisse décidée il y a deux ans.





Les parties ont également procédé à « la réévaluation de la redevance domaniale annuelle représentant 2% du chiffre d’affaires annuel de la SECAA, avec un minimum de 800 millions de FCFA par an ». Rappelons que cette redevance était de 1000 FCFA par an. Autrement dit, une farce domaniale.





Les deux dernières décisions sont relatives au réajustement des clauses et échéances de partage des fruits de la concession et à la réalisation de l’éclairage par Eiffage sur tout le linéaire de la section courante et au niveau des diffuseurs.