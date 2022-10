Autoroute à péage: Un violent accident fait 3 blessés graves, un bus de DDD en flammes à hauteur de Diamagueune





On en sait davantage sur le blocage noté depuis quelques heures sur l’autoroute à péage. En fait, les services de l’autoroute de l’Avenir Dakar-Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) sont revenus sur ce qui s’est réellement passé. «Un accident s’est produit, ce mercredi 12 octobre vers 20h impliquant un transport en commun, un bus, un minibus et une voiture légère à hauteur de la forêt de Mbao (PK 18+500) dans le sens Dakar-AIBD. Quasi simultanément et dans le même sens, un bus Dakar Dem Dikk a pris feu 2km avant à hauteur de Diamegueune (PK 16+300) », ont-ils précisé. Sur ce, l’autoroute a été coupée à ses niveaux respectifs.

Concernant la collision entre les 4 véhicules, le bilan provisoire fait état de 3 blessés graves, et 27 blessés légers. «L’ensemble des services de secours et de sécurité, sapeurs-pompiers, exploitation et peloton autoroutier ont été mobilisés pour prendre en charge les victimes et assurer la sécurité des usagers de l'autoroute », renseignent les responsables de l’Autoroute de l’Avenir.

Par ailleurs, les clients sont priés de prendre la nationale pour rejoindre l'autoroute à partir de Rufisque. «Nous vous tiendrons informé du retour à la normale et nous nous excusons de la gêne occasionnée », ont-ils déclaré.